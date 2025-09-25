Roma donna travolta e uccisa in strada a Fiumicino | ipotesi femminicidio | Investitore 30enne indossava il braccialetto elettronico anti stalking

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima, la 34enne Simona Bartoletto, e l'investitore alla guida della Smart si conoscevano e avevano una relazione. Secondo testimoni, poco prima dell'incidente avevano avuto una discussione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma donna travolta e uccisa in strada a fiumicino ipotesi femminicidio investitore 30enne indossava il braccialetto elettronico anti stalking

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, donna travolta e uccisa in strada a Fiumicino: ipotesi femminicidio | Investitore 30enne indossava il braccialetto elettronico anti stalking

In questa notizia si parla di: roma - donna

Roma, trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie

Roma, cadavere di una donna trovato tra i cespugli

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina

roma donna travolta uccisaTravolta e uccisa a 35 anni a Fiumicino, la donna conosceva l’uomo al volante: ipotesi femminicidio - Forse quello a Fiumicino non è stato un incidente: gli inquirenti vogliono chiarire se l'uomo abbia travolto e ucciso volontariamente la 35enne ... Come scrive fanpage.it

roma donna travolta uccisaDonna investita e uccisa a Fiumicino, sequestrati i telefonini della vittima e dell'automobilista: i due erano stati insieme - Conosceva Simona Bortoletto che forse era uscita dalla sua abitazione a Isola Sacra insieme con il figlio di otto anni prima di essere travolta dall ... Riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Donna Travolta Uccisa