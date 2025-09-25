Roma donna travolta e uccisa in strada a Fiumicino | investitore 30enne indossava il braccialetto elettronico antistalking

La vittima, la 34enne Simona Bartoletto, e l'investitore alla guida della Smart si conoscevano e avevano una relazione. Secondo testimoni, poco prima dell'incidente avevano avuto una discussione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, donna travolta e uccisa in strada a Fiumicino: investitore 30enne indossava il braccialetto elettronico antistalking

Travolta e uccisa a 35 anni a Fiumicino, la donna conosceva l’uomo al volante: ipotesi femminicidio - Forse quello a Fiumicino non è stato un incidente: gli inquirenti vogliono chiarire se l'uomo abbia travolto e ucciso volontariamente la 35enne ... Secondo fanpage.it

Donna investita e uccisa a Fiumicino, sequestrati i telefonini della vittima e dell'automobilista: i due erano stati insieme - Conosceva Simona Bortoletto che forse era uscita dalla sua abitazione a Isola Sacra insieme con il figlio di otto anni prima di essere travolta dall ... Segnala roma.corriere.it