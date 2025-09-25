Roma Capitale delle auto crescita senza fine | in periferia 750 ogni 1000 abitanti
Nel 2023 a Roma risultano 2.023.509 autovetture, in crescita rispetto al 2022 (2.017.536). Sempre più automobili, quindi. Lo riporta il rapporto sulla Mobilità 2025, redatto da Roma Servizi per la Mobilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: roma - capitale
Pesaro, non solo il Frecciargento: per Roma niente regionali. Da agosto si potrà raggiungere la capitale solo da Pescara o Bologna, l?ira del Pd
Cinema all’aperto Roma 2025: il programma delle arene della Capitale
Cinema all’aperto Roma 2025: il programma delle arene della Capitale
I dati Audiradio del I semestre 2025 parlano chiaro: Radio Roma Capitale si attesta sui 51mila ascoltatori nel giorno medio. Sono numeri che indicano una netta crescita rispetto al passato e che rappresentano per noi un risultato importantissimo. Dietro questi - facebook.com Vai su Facebook
Con la riforma di Roma Capitale siamo di fronte a una svolta epocale. Roma è la Capitale d’Italia, culla del diritto e della cultura, custode di un patrimonio unico al mondo. È sede del Papato, delle istituzioni repubblicane e delle principali rappresentanze diplo - X Vai su X
Roma Capitale delle auto, crescita senza fine: in periferia 750 ogni 1000 abitanti - Lo riporta il rapporto sulla Mobilità 2025, redatto da Roma Servizi per la ... Riporta fanpage.it
I romani non cambiano le loro abitudini: nel 2024 sono aumentate le auto che circolano in città - Secondo l'edizione 2025 del Rapporto mobilità, il parco auto nella Capitale è aumentato nel corso degli ultimi anni. Si legge su romatoday.it