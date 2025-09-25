Roma Capitale delle auto crescita senza fine | in periferia 750 ogni 1000 abitanti

Nel 2023 a Roma risultano 2.023.509 autovetture, in crescita rispetto al 2022 (2.017.536). Sempre più automobili, quindi. Lo riporta il rapporto sulla Mobilità 2025, redatto da Roma Servizi per la Mobilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

roma capitale auto crescitaI romani non cambiano le loro abitudini: nel 2024 sono aumentate le auto che circolano in città - Secondo l'edizione 2025 del Rapporto mobilità, il parco auto nella Capitale è aumentato nel corso degli ultimi anni. Si legge su romatoday.it

