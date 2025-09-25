Roma buona la prima in Europa League | Nizza battuto

Lidentita.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gasperini soddisfatto ma chiede di più: "Serve di più dalla panchina" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

roma buona la prima in europa league nizza battuto

© Lidentita.it - Roma, buona la prima in Europa League: Nizza battuto

In questa notizia si parla di: roma - buona

Benevento, buona la prima contro la Roma Primavera: decide Manconi che poi si fa male

Wesley Roma, la buona riuscita dell’affare tra il Flamengo e il club giallorosso dipende da…un giocatore del Milan! Cosa sta succedendo in questi minuti

Ferguson, buona la prima con la Roma: ora Dovbyk ha concorrenza

roma buona prima europaEuropa League: Nizza-Roma 1-2. Gasperini: buona la prima. Domani Aston Villa-Bologna - All’ Allianz Riviera debutto vincente dei giallorossi contro il Nizza. Riporta msn.com

roma buona prima europaNdicka e Mancini, Nizza ko: Roma, buona la prima in Europa League - La squadra di Gasperini controlla i tempi della partita, dimostra ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Buona Prima Europa