Roma buona la prima in Europa League | Nizza battuto
Gasperini soddisfatto ma chiede di più: "Serve di più dalla panchina" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Benevento, buona la prima contro la Roma Primavera: decide Manconi che poi si fa male
Wesley Roma, la buona riuscita dell’affare tra il Flamengo e il club giallorosso dipende da…un giocatore del Milan! Cosa sta succedendo in questi minuti
Ferguson, buona la prima con la Roma: ora Dovbyk ha concorrenza
Buona la prima per la Roma di Gasperini in Europa League: i giallorossi battono 2-1 il Nizza con le reti di N'Dicka e Mancini Secondo voi, dove può arrivare la Roma in Europa League?
Europa League: Nizza-Roma 1-2. Gasperini: buona la prima. Domani Aston Villa-Bologna - All’ Allianz Riviera debutto vincente dei giallorossi contro il Nizza. Riporta msn.com
Ndicka e Mancini, Nizza ko: Roma, buona la prima in Europa League - La squadra di Gasperini controlla i tempi della partita, dimostra ... Come scrive tuttosport.com