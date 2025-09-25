Rogo e sfollati L’incendiario ha le ore contate

Una molotov imbottita di benzina. Quando la bomba si è infranta contro il muro della cascina e gli infissi in legno, è esplosa in una palla di fuoco che si è propagato rapidamente ovunque, fuori e dentro le abitazioni che costituiscono l’antico caseggiato di corte del centro di Cremella che, nella notte tra domenica e lunedì, è stato divorato da un incendio. Chi ha lanciato la bomba incendiaria, forse dopo aver cosparso pure altro liquido infiammabile, probabilmente non aveva messo in conto di scatenare un simili inferno: voleva “solo“ spaventare due degli inquilini che risiedono lì e lanciare loro un avvertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogo e sfollati. L’incendiario ha le ore contate

In questa notizia si parla di: rogo - sfollati

Paura nella pineta: il rogo e i 600 sfollati a Castiglione della Pescaia. Tra loro anche Rosy Bindi

È successo nella serata di martedì 24 settembre: l’intervento è terminato questa mattina, 25 settembre. Il Comune sta cercando una sistemazione per gli sfollati - facebook.com Vai su Facebook

Rogo e sfollati. L’incendiario ha le ore contate - Quando la bomba si è infranta contro il muro della cascina e gli infissi in legno, è esplosa in una palla di fuoco che si è propagato rapidamente ovunque, fuori e den ... Da ilgiorno.it

Rogo a Rovato, 8 famiglie sfollate: un guasto elettrico all’origine delle fiamme? - Indagini in corso sull'incendio che, divampato nel pomeriggio di lunedì, è stato domato solamente all'alba di mercoledì. Secondo quibrescia.it