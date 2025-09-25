Rock contest iscrizioni prorogate al 29 settembre
Firenze, 25 settembre 2025 - Prorogato il termine per potersi iscrivere alla 37ma edizione di Rock contest, concorso nazionale per artisti emergenti, organizzato da Controradio. E' possibile farlo fino al 29 settembre sul sito www.rockcontest.it; possono partecipare artisti under 35, senza vincoli discograficieditoriali, con tre brani originali. Verranno selezionati, da una giuria di esperti, 30 progetti che si esibiranno dal vivo a Firenze in cinque serate eliminatorie e 2 semifinali a partire dal 28 ottobre, con votazione anche del pubblico nelle fasi live. La finale sarà il 13 dicembre: inizialmente prevista al Viper Theatre, a seguito dell'incendio che ha danneggiato il locale fiorentino si terrà alla Casa del Popolo di Grassina (Firenze). 🔗 Leggi su Lanazione.it
