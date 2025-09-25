Il campione romagnolo di kart Gino Rocchio, dopo la delusione al Fia Karting 2025 disputato in Svezia sul circuito di Kristianstad, dove è stato vittima di due incidenti, oggi volerà in Repubblica Ceca, dove nel fine settimana disputerà l’importante Campionato nazionale sul circuito di Pisek, la città capoluogo dell’omonimo distretto nella Boemia Meridionale. In quella che è chiamata ’la città dei boschi’, Rocchio cercherà subito di riscattarsi. Il 15enne asso di Cesenatico, considerato una promessa dell’automobilismo italiano, farà il suo debutto in uno Stato e su un circuito dove in precedenza non ha mai corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocchio pronto a tornare in pista. Sfida inedita in Repubblica Ceca