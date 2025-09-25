Robur apprezzabile | gran gol di Nardi Lo Scandicci reagisce e centra il pari
SCANDICCI 1 SIENA 1 SCANDICCI (4-3-3): Fedele; Bertelli, Valentini, Biancon, Dodaro; Tacconi, Viligiardi, Valori; Mugelli (31’ st Boganini), Arrighini, Chiaverini. Panchina: Patata, Sottil, Mennini, Orselli, Bigazzi, Grossi, Russo, Grottelli. Allenatore Taccola. SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Vlahovic; Tosini (1’ st Ciofi), Nardi (21’ st Giannetti), Lipari (44’ st Lucas), Vari (1’ st Loconte); Noccioli. Panchina: Di Vincenzo, Cavallari, Bellavigna, Rossi, Masini. Allenatore Lelli. Arbitro Schmid di Rovereto (Lufi-Camporeale). Reti: 34’ pt Nardi, 13’ st Valentini. Note – Ammoniti: Valentini, Tacconi, Lipari, Viligiardi, Zanoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
