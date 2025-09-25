robot la musica elettronica diventa sogno

Tante dj e musiciste, nomi storici accanto a novità assolute e il primo musicista ’artificiale’ che si esibisce in una produzione italiana dal vivo. Ecco il Robot Festival alla sua sedicesima edizione, dal 9 all’11 ottobre, con un bel cartellone di musica elettronica e arti digitali, guidato dal tema ’Dream on’, quel continuare a sognare come atto di resistenza, che nel mondo della musica e dell’arte in generale, è forza motrice assoluta. Come afferma l’assessore alla cultura Daniele Del Pozzo, "Robot è da sempre un rilevatore delle trasformazioni in atto sulla scena musicale, che arrivano con una selezione attenta di ciò che accade nei mondi sonori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

