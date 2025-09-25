Robert F Kennedy Jr minaccia di restringere l’accesso alla pillole abortive
Robert F. Kennedy Jr. ha dichiarato, questa settimana, agli stati repubblicani che la FDA (Food and drug administration) avrebbe condotto una nuova revisione delle pillole abortive, una mossa che, secondo i sostenitori del diritto all’aborto, potrebbe portare a significative restrizioni sul metodo più comune di abortire a livello nazionale. Secondo il Guttmacher Institute, un gruppo di ricerca specializzato in salute sessuale e riproduttiva, l’aborto farmacologico viene utilizzato in quasi due terzi dei casi ed è anche il metodo principale con cui si riescono a proseguire negli stati in cui è vietato, grazie alle visite di telemedicina e alle leggi “scudo”, che consentono ad alcuni operatori sanitari di altri stati di inviare pillole abortive, per posta, alle donne negli stati in cui vige il divieto senza timore di essere perseguiti penalmente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
