Robert De Niro e Daniel Day-Lewis a Roma per i ragazzi di Alice nella Città

(askanews) – Una coppia di assi del cinema, Daniel Day-Lewis e Robert De Niro, celebreranno il cinema con i ragazzi di Alice nella città, il festival per che si svolge parallelamente alla Festa di Roma, dal 15 al 26 ottobre. Un vero evento l’arrivo dell’attore britannico, che otto anni dopo il suo addio al cinema accompagnerà al festival il figlio Ronan, che presenterà il suo Anemone, di cui Daniel è protagonista. Al grandissimo attore britannico, tre volte premio Oscar, verrà consegnato un premio alla carriera e terrà anche una masterclass padre – figlio. Robert De Niro arriverà a Roma il 6 e 7 novembre, invece, per Fuori sala, il format ideato da Alice nella città che si svolge per un mese in vari luoghi di Roma. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Robert De Niro e Daniel Day-Lewis a Roma per i ragazzi di “Alice nella Città”

