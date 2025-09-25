Rivoluzione Gucci | la prima sfilata di Demna è un film di Hollywood che va in scena alla Milano Fashion Week

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Demna, dopo aver spoilerato la collezione PrimaveraEstate 2026 di Gucci, alla Milano Fashion Week non organizza una sfilata per mostrare le sue creazioni. Ecco l'ultima trovata del geniale stilista che sovverte le regole perché comprende lo "spirito dei tempi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

rivoluzione gucci prima sfilataAlla sfilata Gucci primavera estate 2026 Gwyneth Paltrow in monogram è la VIP, Demi Moore in gold è la Mecenate, ecco la nuova Famiglia di Demna - «Sfrontata, sexy, eccessiva, provocatoria», dove tutti sono invitati a partecipare seguendo il loro personale stile. Segnala vogue.it

rivoluzione gucci prima sfilataDemna presenta la sua nuova Gucci: "La famiglia" a metà tra chic italiano e meme. La prima sfilata a febbraio - Ma ci sono anche la Sciura (soprabito con collo di pelliccia e maniche a sbuffo), il Cocco di ... ilmessaggero.it scrive

