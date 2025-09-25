Ritrovo di pregiudicati sala scommesse chiusa di nuovo per motivi di sicurezza

È il ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose e continua a essere così. Questa la motivazione che ha portato, nell'arco di poco tempo, alla seconda chiusura della sala scommesse che si trova alle porte della città di Arezzo. La firma sull'atto è del questore di Arezzo che ha sospeso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

