Ritrovo di pregiudicati sala scommesse chiusa di nuovo per motivi di sicurezza

È il ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose e continua a essere così. Questa la motivazione che ha portato, nell'arco di poco tempo, alla seconda chiusura della sala scommesse che si trova alle porte della città di Arezzo. La firma sull'atto è del questore di Arezzo che ha sospeso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Catania, sospeso il chiosco di San Cristoforo: "Ritrovo di pregiudicati"

Catania. Era diventato un ritrovo abituale di pregiudicati: la Polizia di Stato sospende per 7 giorni l'attività di un chiosco di "San Cristoforo" #LaTr3

Sospesa dal Questore per quindici giorni l'attività di una sala Scommesse - Il provvedimento di sospensione dell'attività è stato adottato a seguito di diversi controlli effettuati dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura dai quali è emerso che l'e ... Secondo lanazione.it

Arezzo, chiusa di nuovo una sala scommesse per 15 giorni. E' ritrovo di persone pregiudicate e pericolose - Sospesa per quindici giorni una sala scommesse Il Questore Cristiano Tatarelli ha sospeso per quindici giorni la licenza di una sala scommesse/VLT regolarmente autorizzata, situata nella prima perifer ... Da corrierediarezzo.it