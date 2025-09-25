Ritrovati 30 chili di gioielli d' oro rubati | si cercano i proprietari
Un bottino da capogiro: oltre 30 chili di oro, per un valore stimato di 1 milione e 650mila euro sotto forma di gioielli rubati, tra anelli, orecchini, collane, pronti a sparire per sempre fusi in lingotti. Ma grazie a una maxi operazione condotta dai Carabinieri di Padova, è stato sventato un vasto giro di ricettazione e riciclaggio che toccava tutto il Veneto, Rimini e Trento. L’operazione è scattata lo scorso 13 marzo, con il coinvolgimento di oltre 350 militari e 72 persone finite sotto inchiesta per ricettazione, tra cui anche due gioiellieri indagati per riciclaggio. Il meccanismo era semplice quanto redditizio: rubare, fondere, rivendere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
35 chili di gioielli ritrovati: si cercano i proprietari - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova ha diffuso le immagini di numerosi gioielli e oggetti preziosi sequestrati lo scorso marzo durante un’operazione che ha coinvolto oltre 350 militari ne ... Lo riporta polesine24.it
Gioielli rubati, il bottino da 30 chili (1,6 milioni di euro) per fare lingotti, i carabinieri pubblicano le foto per trovare i proprietari. Ecco come riaverli - Essere derubati è traumatico, ma riuscire dopo il furto a recuperare i propri oggetti cari può aiutare a superare lo choc. msn.com scrive