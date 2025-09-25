Un bottino da capogiro: oltre 30 chili di oro, per un valore stimato di 1 milione e 650mila euro sotto forma di gioielli rubati, tra anelli, orecchini, collane, pronti a sparire per sempre fusi in lingotti. Ma grazie a una maxi operazione condotta dai Carabinieri di Padova, è stato sventato un vasto giro di ricettazione e riciclaggio che toccava tutto il Veneto, Rimini e Trento. L’operazione è scattata lo scorso 13 marzo, con il coinvolgimento di oltre 350 militari e 72 persone finite sotto inchiesta per ricettazione, tra cui anche due gioiellieri indagati per riciclaggio. Il meccanismo era semplice quanto redditizio: rubare, fondere, rivendere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ritrovati 30 chili di gioielli d'oro rubati: si cercano i proprietari