Ritirato peperone corno rosso per presenza di pesticidi oltre i limiti tre i lotti interessati dal richiamo
Peperone corno rosso ritirato dai supermercati, ravvisato il rischio di contaminazione chimica: a quali lotti fare attenzione.
Richiamo del Ministero della Salute: peperoni corno rosso ritirati per pesticidi oltre i limiti - Il Ministero della Salute richiama tre lotti di peperoni corno rosso Jolife/Paprika "Spitz Rot" per residui di pesticidi oltre i limiti.