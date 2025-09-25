Risveglio amaro per Ana Laura Ribas | un incendio distrugge il suo scooter

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ana Laura Ribas ha avuto un risveglio davvero amaro a Milano. Un furgone ha preso fuoco in strada e le fiamme hanno raggiunto lo scooter della showgirl, parcheggiato accanto al mezzo. Il motorino è andato completamente distrutto, e nei video condivisi sui social si vede Ana Laura quasi in lacrime controllare il sottosella, cercando qualcosa da salvare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

risveglio amaro per ana laura ribas un incendio distrugge il suo scooter

© Tgcom24.mediaset.it - Risveglio amaro per Ana Laura Ribas: un incendio distrugge il suo scooter

In questa notizia si parla di: risveglio - amaro

Denis Verdini derubato mentre dorme, maxi furto nella sua villa: risveglio amaro, cosa gli è stato sottratto

Risveglio amaro per il Team Visma Lease a Bike: rubate diverse biciclette prima della terza tappa della Vuelta

Risveglio amaro per i residenti di una via: le loro autovetture rigate sulle fiancate

Cerca Video su questo argomento: Risveglio Amaro Ana Laura