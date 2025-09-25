Ana Laura Ribas ha avuto un risveglio davvero amaro a Milano. Un furgone ha preso fuoco in strada e le fiamme hanno raggiunto lo scooter della showgirl, parcheggiato accanto al mezzo. Il motorino è andato completamente distrutto, e nei video condivisi sui social si vede Ana Laura quasi in lacrime controllare il sottosella, cercando qualcosa da salvare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Risveglio amaro per Ana Laura Ribas: un incendio distrugge il suo scooter