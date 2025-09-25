RISULTATI | SIW Conquest Saga Last Trial Parte 1
I risultati della prima parte di Conquest Saga – Last Trial (Live Giovedì per gli abbonati al Canale Youtube SIW e il Giovedì successivo in chiaro su Youtube): Alex Flash wElectra batte Adriano*. *Match sancito dal G.M Nick Radogna, in caso di vittoria di Flash viene inserito nel Match per il SIW Superior Italian Championship a Colossal 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: risultati - conquest
I risultati di #MWF Rissa Reale 2024, ultimo show dell'anno per la Milano Wrestling! #TSOW // #TSOS - facebook.com Vai su Facebook