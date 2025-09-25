Risolto dopo 20 anni il mistero della donna in rosa | chi era la vittima trovata morta nel 2005 in Spagna

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima, ribattezzata “La donna in rosa”, è stata identificata come Liudmila Zavada, una donna di origine russa che aveva 31 anni al momento della sua morte. L’identificazione grazie alla campagna “Identify Me” dell'Interpol che ha messo in campo tutti i nuovi strumenti investigativi e la collaborazione internazionale di polizia per risolvere il mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

