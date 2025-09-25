Risolto dopo 20 anni il mistero della donna in rosa | chi era la vittima trovata morta nel 2005 in Spagna
La vittima, ribattezzata “La donna in rosa”, è stata identificata come Liudmila Zavada, una donna di origine russa che aveva 31 anni al momento della sua morte. L’identificazione grazie alla campagna “Identify Me” dell'Interpol che ha messo in campo tutti i nuovi strumenti investigativi e la collaborazione internazionale di polizia per risolvere il mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: risolto - dopo
Via del Noce, giardino ripulito. Risolto il caso dopo le proteste
Dopo nove anni risolto il caso della scomparsa di Momcilo Bakal: trovato il corpo, un arrestato per omicidio
Scomparso in vacanza e trovato morto dopo un mese, risolto il caso di Jay Slater: “Vedo solo montagne”
BREAKING NEWS DAL MONKEY PUB Il problema dell’odore di fritto? RISOLTO. DEFINITIVAMENTE. Dopo tanti sforzi, lavori e miglioramenti, possiamo finalmente dirlo: nuova aspirazione, nuovi impianti, nuova esperienza! Ora vieni al Monkey, ti godi il - facebook.com Vai su Facebook
Dele Alli e il Como si salutano dopo appena 8 mesi: risolto il contratto del centrocampista inglese ? - X Vai su X
Lotta tra clan: risolto dopo otto anni il duplice omicidio di Apricena - Grazie anche ai collaboratori di giustizia, è stato risolto dopo otto anni il duplice omicidio di Apricena. Da trmtv.it