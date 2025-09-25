Le manifestazioni di lunedì 22 settembre, che hanno messo a ferro e fuoco città come Milano e Bologna, non hanno avuto le attenzioni solamente da parte delle autorità italiane ma anche da quelle israeliane e, nello specifico, del ministero della Diaspora, che ha emesso un alert sul suo sito. In una tabella pubblicata sul proprio sito è stato fatto un elenco di piazze con il livello di pericolosità ma anche con le principali sigle che hanno aderito. " La mobilitazione è inquadrata come opposizione a ciò che gli organizzatori definiscono il 'genocidio a Gaza' e come risposta al percepito silenzio e all'ipocrisia dei governi occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Rischio alto". Il dossier di Israele su sigle e collettivi nelle piazze italiane