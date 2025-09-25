Rischio alto Il dossier di Israele su sigle e collettivi nelle piazze italiane
Le manifestazioni di lunedì 22 settembre, che hanno messo a ferro e fuoco città come Milano e Bologna, non hanno avuto le attenzioni solamente da parte delle autorità italiane ma anche da quelle israeliane e, nello specifico, del ministero della Diaspora, che ha emesso un alert sul suo sito. In una tabella pubblicata sul proprio sito è stato fatto un elenco di piazze con il livello di pericolosità ma anche con le principali sigle che hanno aderito. " La mobilitazione è inquadrata come opposizione a ciò che gli organizzatori definiscono il 'genocidio a Gaza' e come risposta al percepito silenzio e all'ipocrisia dei governi occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: rischio - alto
Tumori, Fondazione Aiom: "Oltre 1,2 mln di italiani ad alto rischio forme ereditarie"
Lombardia sempre più fragile: 43mila persone vivono in zone ad alto rischio idrogeologico
Rischio caduta dall’alto: "È record di infortuni"
A Milano nessun rischio bolla immobiliare, resta alto a Zurigo e Miami - facebook.com Vai su Facebook
Centre for Media pluralism: «Rischio alto per l’indipendenza della Rai». Floridia: «Il Senato decida su Rossi o lo convocherò lo stesso» - X Vai su X
"Rischio alto". Il dossier di Israele su sigle e collettivi nelle piazze italiane - In vista della manifestazione del 22 settembre, il ministero della Diaspora di Israele ha diramato un documento per mettere in guardia gli ebrei in Italia ... Da ilgiornale.it
Spunta il dossier di Israele sugli attivisti che hanno manifestato in Italia durante lo sciopero per Gaza - Il Governo israeliano ha schedato, come riportato in un dossier pubblico, lo sciopero nazionale del 22 settembre per Gaza e gli attivisti presenti ... Lo riporta virgilio.it