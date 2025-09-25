Riscatto laurea a soli 3.600 euro | ecco chi può avere quattro anni di contributi in più
Nei giorni scorsi è stata presentata la proposta di legge di riscatto della laurea a 900 euro per ogni anno da valorizzare ( 3.600 euro per un titolo di quattro anni) invece della spesa minima di oltre 6.000 euro per anno. L’obiettivo è quello di aumentare gli anni di contributi per un periodo corrispondente a quello del riscatto. Tuttavia, il disegno di legge riguarda solo per alcune tipologie di contribuenti che, in questo modo, potrebbero anticipare l’uscita dal lavoro già dall’età di 60 anni, favorendo turn over e ricambio generazionale. Ecco, quindi, di cosa si tratta e quali sono i vantaggi che potrebbero ottenersi se dovesse essere approvata questa nuova formula di riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Lettera43.it
