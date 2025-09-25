ripopolare la baia di ostriche via al progetto a santa teresa

Lerici, 25 settembre 2025 – La smart bay di Santa Teresa fa un tuffo nel futuro. Sono stati installati in mare i primi due reef artificiali per favorire il ripopolamento di un mollusco autoctono con potenziale filtratore, l’ostrica piatta (Ostrea edulis), utile per rigenerare ambienti marini, tutelare la biodiversità e regolare il clima contrastando gli effetti antropici diretti e quelli indiretti del cambiamento climatico. Un primo passo che dà ufficialmente il via al progetto Pnrr Raise1 condotto da Enea in collaborazione con la Cooperativa di Mitilicoltori Associati, il Comune di Lerici, il Dipartimento Dicam dell’Università di Bologna e la Scuola di Mare che si occupa di risanare aree portuali con soluzioni rigenerative nature based. 🔗 Leggi su Lanazione.it

