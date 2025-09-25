Riparte la psicosi delle mascherine | Tornino obbligatorie nelle Rsa

Surreale sfogo della figlia di Affleck all’Onu sull’urgenza di usare i bavagli: «Dobbiamo proteggere i bimbi». Palla presa al balzo in Italia. Andreoni (Simit): «Protezioni da imporre nei reparti a rischio e negli ospizi».. L’ex sottosegretario Fraccaro: « Martina mi disse di aver informato i pm». La chat letta in commissione, però, lo smentisce.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

