Riparte la psicosi delle mascherine | Tornino obbligatorie nelle Rsa
Surreale sfogo della figlia di Affleck all’Onu sull’urgenza di usare i bavagli: «Dobbiamo proteggere i bimbi». Palla presa al balzo in Italia. Andreoni (Simit): «Protezioni da imporre nei reparti a rischio e negli ospizi».. L’ex sottosegretario Fraccaro: « Martina mi disse di aver informato i pm». La chat letta in commissione, però, lo smentisce.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
Riparte la psicosi per il virus e ricompare la conta dei contagi sui giornali. Pregliasco: «L’ondata è in corso» Apprensione dei media anche per l’ennesima variante: Stratus, informano preoccupati, può addirittura causare una leggera disfonia. @patfreitter - X Vai su X