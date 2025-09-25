Riparte il cantiere in ‘salotto’ Tari scontata ai commercianti

Lunedì parte il cantiere per la realizzazione del secondo stralcio del nuovo viale Ceccarini. Per le attività che si affacciano sul viale saranno mesi complessi. Per minimizzare i disagi l’amministrazione ha deciso di accogliere le richieste che lo stesso Consorzio Ceccarini aveva avanzato. La più importante si riferisce al taglio netto della Tari, la tassa rifiuti, che verrà ridotta del 50% "per le attività penalizzate dai lavori per tutta la durata del cantiere: a breve verranno comunicate le modalità per beneficiare della riduzione a tutte le attività interessate" spiegano dal municipio. Altro aspetto sul quale i commercianti avevano chiesto maggiori garanzie riguardava il controllo dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

