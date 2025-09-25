Riparte il cantiere in ‘salotto’ Tari scontata ai commercianti
Lunedì parte il cantiere per la realizzazione del secondo stralcio del nuovo viale Ceccarini. Per le attività che si affacciano sul viale saranno mesi complessi. Per minimizzare i disagi l’amministrazione ha deciso di accogliere le richieste che lo stesso Consorzio Ceccarini aveva avanzato. La più importante si riferisce al taglio netto della Tari, la tassa rifiuti, che verrà ridotta del 50% "per le attività penalizzate dai lavori per tutta la durata del cantiere: a breve verranno comunicate le modalità per beneficiare della riduzione a tutte le attività interessate" spiegano dal municipio. Altro aspetto sul quale i commercianti avevano chiesto maggiori garanzie riguardava il controllo dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: riparte - cantiere
Riparte il cantiere della "scuola dei sogni"
Pisciottana, la grande incompiuta. Si riparte dall’inaugurazione del cantiere
Il Comune ha la meglio in tribunale. Riparte il cantiere del Concordia
Nuvola Tv. . SCUOLA, AL TELESE DI ISCHIA SI RIPARTE TRA ENTUSIASMO, PROGETTI E… NODO AULE Il nuovo anno scolastico è iniziato all’Istituto Vincenzo Telese di Ischia con energia e tante idee in cantiere. Il preside Sironi racconta con orgoglio i pr - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia #Meloni riparte da #elezioni Regionali e riforme. Si apre il cantiere #Manovra #governo #31agosto #iltempoquotidiano - X Vai su X
Treni, chiusi i cantieri estivi: riparte l’Alta velocità. Investimenti per 100 miliardi - Chiusi i cantieri estivi dell’Alta velocità ferroviaria, i treni tornano gradualmente ai tempi di percorrenza ordinari. Come scrive ilmessaggero.it