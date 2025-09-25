Riolo open day e seduta vaccinale straordinaria alla Casa della Comunità

La Casa della Comunità di Riolo Terme apre le proprie porte alla cittadinanza. Lunedì 29 settembre è in programma un pomeriggio ricco di iniziative e servizi dedicati alla salute: dalle 14 alle 18, in via Tarlombani 10, si svolgerà l’ open day con la presentazione di nuove figure professionali e momenti di confronto con operatori e associazioni del territorio. Durante l’iniziativa saranno introdotte le figure dell’ Infermiere di famiglia e comunità (Ifec) e l’assistente sociale del Punto unico d’accesso (Pua), professionisti fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria e sociale sempre più vicina ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riolo, open day e seduta vaccinale straordinaria alla Casa della Comunità

