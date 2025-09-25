Rio de Janeiro, 25 set. (askanews) - A Rio de Janeiro monta la protesta dopo l'approvazione, da parte dei deputati locali dello Stato di Rio, di una legge che prevede bonus in busta paga per i poliziotti che uccidono "criminali". Una misura che rievoca il cosiddetto "Wild West Bonus" degli anni Novanta e che secondo molti rischia di trasformarsi in un incentivo alla violenza indiscriminata. Le favelas, quartieri poveri e sovraffollati, restano l'epicentro degli scontri. Nel 2024, secondo i dati ufficiali, 703 persone sono morte nel corso di operazioni della polizia nello Stato di Rio quasi due al giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rio approva bonus ai poliziotti che uccidono, esplode la protesta