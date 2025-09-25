Rimpasto in stallo Delega ai Lavori Pubblici | Io sono disponibile

Resta ancora aperta la partita per la nomina del nuovo assessore comunale alle Opere Pubbliche e al Patrimonio per raccogliere il testimone dal dimissionario Gianluca Scotti. Dopo l’avvio delle trattative tra le forze politiche di maggioranza, sono stati numerosi i nomi circolate tra le stanze del Broletto. In particolar modo, due nomi sono considerati al momento i più “papabili”: quello dell’avvocato Marco Mascheroni e quello del vicepresidente del Consiglio Comunale e capogruppo della lista Lodi al Centro Maurizio Bonfanti. Proprio quest’ultimo conferma la sua disponibilità al primo cittadino Andrea Furegato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

