Rimpasto a Fiore Morganti | Non conosco le ragioni di questo ridimensionamento

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Per il partito è un ridimensionamento importante, infatti dirigenti e militanti si sono presentati in massa all’ultima seduta consiliare, insieme a tanti amici e miei elettori fiorenzuolani». Massimiliano Morganti, esponente di Fratelli d’Italia, rimane assessore a Fiorenzuola, con le deleghe a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rimpasto - fiore

A Fiorenzuola rimpasto di deleghe interno in Giunta - Morganti rimane assessore ma lascia la delega ai lavori pubblici al sindaco Gandolfi. Si legge su ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Rimpasto Fiore Morganti Conosco