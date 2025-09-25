Rimpallo tra Governo e Regione ma l’emergenza lupi preoccupa

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La situazione attuale della presenza dei lupi sul territorio è insostenibile. Continuamente cani da compagnia e da caccia spariscono nel nulla. In diversi casi è accertato il fatto che vengano predati dai lupi». Federico Bonini, consigliere provinciale, riporta la questione durante una seduta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rimpallo - governo

Regione, finanziaria a rischio impugnazione da parte del Governo - Ora, a correre seriamente il rischio di un ricorso davanti alla Corte Costituzionale è la finanziaria. Secondo unionesarda.it

Liste d'attesa, Alessia Morani: "Rimpallo tra governo e regioni, il decreto non ha prodotto nessun beneficio per i cittadini" - Alessia Morani (PD): "Questo rimpallo di responsabilità è un giochino che ai cittadini comincia a pesare, perché pesa sulla salute. Lo riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Rimpallo Governo Regione L8217emergenza