Zero punti e un boccone amaro da digerire. Questo ha lasciato al Rimini la trasferta sul campo del Guidonia. Ennesima prova volenterosa della squadra di D’Alesio che, con tutti i suoi limiti, ha stretto i denti, a tratti tenuto testa a un avversario non irresistibile, per poi cadere sul più bello. Quando quel punticino sembrava cosa fatta. Un rigore a condannare i biancorossi. Ancora una volta rivisto al Var e poi assegnato agli avversari, proprio come a Pontedera. Note amare che mister D’Alesio cerca di mettere all’angolo mettendo in evidenza la crescita dei suoi. Piccola crescita data anche dagli ultimi arrivati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini, Falasco prova a crederci: "Qualche acquisto e ci siamo"

Calcio, il Rimini tessera tre svincolati: torna in biancorosso Leoncini, arrivano anche Falasco e Petta - Nella giornata di domenica il Rimini ufficializza l'arrivo di tre giocatori svincolati che vanno a rinforzare la rosa: si tratta di Nicola Falasco, Mattia Leoncini e Andrea Petta. Lo riporta riminitoday.it