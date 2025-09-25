Rihanna sceglie unghie rosa per annunciare la nascita della terza figlia
La febbre della manicure rosa Barbie non ha stagioni. La cantante e imprenditrice beauty ha sfoggiato sui social unghie total pink per annunciare la nascita di una femminuccia. La stessa tonalità era vista sulle manine della principessa Charlotte alla finale di Wimbledon. Allora, preparatevi a trovare il vostro stile preferito in questa carrellata di proposte alle quali sarà difficile resistere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
