Rihanna mamma tris | è nata la prima femminuccia di casa che conferma una tradizione di famiglia

La popstar presenta su Instagram la terzogenita con uno scatto tenerissimo. Tradizione confermata: il nome comincia ancora con la R. Il nuovo album? Bocche cucite. Rihanna è diventata mamma per la terza volta. La cantante e il compagno A$AP Rocky hanno annunciato la nascita di Rocki Irish, venuta alla luce il 13 settembre 2025. L'annuncio è arrivato con una foto dolcissima e pochi dettagli, abbastanza però per scatenare i fan e mettere subito il nome della piccola tra i trending topic. Rihanna di nuovo mamma: continua la tradizione della "R" Dopo RZA (2022) e Riot (2023), anche l'ultima arrivata mantiene la tradizione della stessa iniziale: Rocki Irish è il nuovo tassello del "brand di famiglia". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

