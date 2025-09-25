Rihanna e il compagno A$AP Rocky, rapper e produttore musicale statunitense, hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio e dopo due maschietti è arrivata anche la femmina. Si chiama Rocki Irish, è nata lo scorso 13 settembre, ed è stata presentata ufficialmente su Instagram con un post traboccante di rosa. Proprio come gli adorabili guantoni da boxe formato mini che mamma e papà hanno regalato alla piccola. Del resto, il nome Rocki, pur senza ipsilon, finale è abbastanza identificativo di quello che pensano di lei: sarà una combattente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) E, rispettando una tradizione familiare, anche il nome della terzogenita comincia per R. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rihanna mamma per la terza volta: è nata Rocki Irish (e c’è un dettaglio che fa impazzire i fa)