Rihanna mamma per la terza volta | è nata Rocki Irish e c’è un dettaglio che fa impazzire i fa

Rihanna e il compagno A$AP Rocky, rapper e produttore musicale statunitense, hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio e dopo due maschietti è arrivata anche la femmina. Si chiama Rocki Irish, è nata lo scorso 13 settembre, ed è stata presentata ufficialmente su Instagram con un post traboccante di rosa. Proprio come gli adorabili guantoni da boxe formato mini che mamma e papà hanno regalato alla piccola. Del resto, il nome Rocki, pur senza ipsilon, finale è abbastanza identificativo di quello che pensano di lei: sarà una combattente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) E, rispettando una tradizione familiare, anche il nome della terzogenita comincia per R. 🔗 Leggi su Cultweb.it
