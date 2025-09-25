Rihanna è diventata mamma per la terza volta la prima foto e il nome della bambina

Rihanna è diventata mamma per la terza volta. La popstar di Umbrella ha dato alla luce una bambina, coronando un momento speciale che i fan aspettavano con trepidazione dopo le sue tante apparizioni pubbliche con il pancione, dai red carpet glamour alle uscite casual per le strade statunitensi. Ora, la cantante e il compagno ASAP Rocky possono finalmente stringere tra le braccia la nuova arrivata: una bambina che i due artisti hanno chiamato ancora una volta con un nome che inizia per R, continuando così la tradizione di famiglia. Rihanna mamma tris: è nata la sua prima bambina. Fiocco rosa in casa Rihanna. 🔗 Leggi su Dilei.it

