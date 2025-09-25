Rihanna è diventata mamma per la terza volta | il nome della bambina è Rocki Irish Mayers

Rihanna è diventata mamma per la terza volta. Con un post su Instagram che ha immediatamente fatto il giro del mondo, la cantante ha annunciato la nascita della figlia, avuta con il compagno, il rapper e imprenditore A$AP Rocky. La notizia è stata condivisa con uno scatto che ritrae la neomamma mentre culla la bambina, accompagnato dalla foto di un paio di guantoni da boxe rosa in miniatura. Un chiaro omaggio al nome della piccola, Rocki Irish Mayers, che richiama il nome d’arte del padre. Nata lo scorso 13 settembre, Rocki è la terzogenita. La coppia ha infatti già due figli, Riot e RZA. La gravidanza era stata annunciata in grande stile durante il Met Gala di quest’anno, dove Rihanna aveva svelato il pancione sul red carpet. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rihanna è diventata mamma per la terza volta: il nome della bambina è Rocki Irish Mayers

