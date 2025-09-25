Rihanna è diventata mamma per la terza volta | Benvenuta Rocki

(Adnkronos) – Rihanna è diventata mamma per la terza volta. Con un post su Instagram che ha immediatamente fatto il giro del mondo, la cantante ha annunciato la nascita della figlia, avuta con il compagno, il rapper e imprenditore A$AP Rocky.  La notizia è stata condivisa con uno scatto che ritrae la neomamma mentre culla . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Rihanna è diventata mamma per la terza volta, la prima foto e il nome della bambina

