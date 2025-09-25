Rihanna è di nuovo mamma | il nome della prima figlia femmina è un omaggio a papà

Fiocco rosa per Rihanna: la popstar 3 7enne è diventata mamma per la terza volta, stavolta di una femmina, la prima, avuta con il compagno A$ap Rocky. Rihanna di nuovo mamma: è nata Rocki Irish. Il nome della piccola, nata lo scorso 1 3 settembre, è proprio un omaggio al papà: Rocki Irish. A renderlo noto è stata la stessa Rihanna, condividendo su Instagram una foto che la ritrae con la bimba in braccio avvolta in una copertina rosa: « Rocki Irish Mayers, 13 settembre 2025», è il commento a corredo. In un’altra foto si vedono invece due piccoli guanti da boxe, sempre rosa, segno che la piccola Rocki è destinata a diventare una combattente. 🔗 Leggi su Amica.it

