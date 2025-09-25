Rihanna e A$AP Rocky danno il benvenuto alla terza figlia Rocki Irish Mayers
Roma, 25 settembre 2025 – La famiglia di Rihanna e A$AP Rocky si allarga ancora. La popstar ha infatti annunciato la nascita della sua terza figlia, Rocki Irish Mayers, venuta al mondo lo scorso 13 settembre. La notizia è stata resa ufficiale con un post su Instagram pubblicato nella serata del 24 settembre, accompagnato da uno scatto insieme alla neonata e da un’immagine di piccoli guantoni da boxe, simbolo affettuoso scelto per presentarla ai fan. Un’immagine accompagnata da un semplice: “Benvenuta al mondo, piccola principessa”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rihanna Fan Account (@rihannaofficiall) Dopo due maschi, ecco la femminuccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: rihanna - rocky
Rihanna mostra il pancione e Asap Rocky… svela per sbaglio il sesso del terzo bebè?
A$AP Rocky potrebbe chiamare Denzel il suo prossimo figlio con Rihanna, maschio o femmina che sia
Il segreto della relazione di A$AP Rocky e Rihanna? Separare lavoro e vita privata: «Quello che è davvero figo è creare una famiglia e amarla»
Rihanna e A$AP Rocky danno il benvenuto alla nascita della loro prima figlia - X Vai su X
Il segreto di Rihanna e A$AP Rocky? Lasciare il lavoro fuori dalla porta. Rocky rivela perché "essere presente" è la priorità assoluta - facebook.com Vai su Facebook
Rihanna e A$AP Rocky danno il benvenuto alla terza figlia, Rocki Irish Mayers - La cantante si gode l’arrivo della piccola mentre, sul fronte musicale, i fan sperano di rivederla dal vivo su un grande palco dopo anni di assenza ... Scrive quotidiano.net
Rihanna e A$AP Rocky: la famiglia si allarga, nata la terza figlia - La popstar ha annunciato la nascita su Instagram, scatenando l’affetto dei fan di tutto il mondo ... Come scrive 105.net