rihanna e a$ap rocky danno il benvenuto alla terza figlia rocki irish mayers

Roma, 25 settembre 2025 – La famiglia di Rihanna e A$AP Rocky si allarga ancora. La popstar ha infatti annunciato la nascita della sua terza figlia, Rocki Irish Mayers, venuta al mondo lo scorso 13 settembre. La notizia è stata resa ufficiale con un post su Instagram pubblicato nella serata del 24 settembre, accompagnato da uno scatto insieme alla neonata e da un’immagine di piccoli guantoni da boxe, simbolo affettuoso scelto per presentarla ai fan. Un’immagine accompagnata da un semplice: “Benvenuta al mondo, piccola principessa”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rihanna Fan Account (@rihannaofficiall) Dopo due maschi, ecco la femminuccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

