Riforma voto in condotta con il 6 scatta il compito di cittadinanza | elaborato da fare su rispetto delle regole DPR in Gazzetta Ufficiale in vigore dal 10 ottobre

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i due decreti del Presidente della Repubblica che modificano in modo sostanziale l’assetto normativo in materia di valutazione e comportamento degli studenti. I provvedimenti entreranno in vigore il 10 ottobre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: riforma - voto

Riforma dei consorzi di bonifica, la Fai Cisl: "Subito al voto il ddl per stabilizzare gli operai"

Giustizia, via libera Senato a tutti gli articoli di riforma separazione carriere: martedì voto finale

Riforma giustizia, via libera del Senato a tutti gli articoli su separazione delle carriere, voto finale il 22/07, magistratura: "Rischi incostituzionalità"

Ecco perché oggi non ho potuto confermare il mio voto favorevole a questa separazione delle carriere. Ho sempre ritenuto che la separazione delle carriere fosse una riforma giusta e utile. Ma ci sono forti motivi politici e istituzionali che mi hanno spinto a non - facebook.com Vai su Facebook

La Camera dei Deputati ha approvato in terza lettura il disegno di legge con 243 voti favorevoli e 109 contrari, aprendo la strada all’ultima tappa parlamentare: il voto finale del Senato #riforma #giustizia #camera #magistratura - X Vai su X

Il governo riforma del voto in condotta: "Compito di cittadinanza per chi ha il 6": ecco cosa cambia - Via libera alla stretta del governo sul voto in condotta: con il 6 sarà necessario sostenere l'esame di cittadinanza per potersi guadagnare l'accesso alla classe successiva. Segnala ilgiornale.it

Scuola, Cdm approva la riforma del voto in condotta/ Giudizio sospeso e compito di cittadinanza per chi ha 6 - Cdm, ok alla riforma del voto in condotta, le novità: bocciatura per chi non raggiunge il 6 e obbligo progetti formativi di educazione civica per i sospesi Approvato in via definitiva dal Consiglio ... Riporta ilsussidiario.net