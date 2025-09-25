Riforma Municipalità a Napoli tagliati gli stipendi dei politici | i consiglieri da 30 a 24 dimezzati assessori

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronta la riforma delle Municipalità per tagliare i costi dei politici. Saranno ridimensionati i consigli locali. Decurtati anche gli stipendi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riforma - municipalit

Cerca Video su questo argomento: Riforma Municipalit224 Napoli Tagliati