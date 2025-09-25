Maturità non è solo un nome, ma uno spartiacque generazionale. Nell’Italia che si interroga sul passaggio dalla fragile adultescenza alla responsabilità adulta, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ai microfoni di Radio 24, spiega: dal 2026 l’Esame di Stato torna a chiamarsi Esame di Maturità, non più semplice rito di passaggio, ma manifesto di un nuovo patto culturale tra scuola e società. L'articolo Riforma Maturità, Valditara: “Il vecchio orale aveva una formula ansiogena e poco seria. Ecco cosa mi è capitato di sentire in un liceo classico.” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it