I sindacati si dicono pronti a un’altra giornata di sciopero in concomitanza con le prossime riunioni del Consiglio grande e generale. "La straordinaria partecipazione popolare allo sciopero generale di martedì – dicono Cdls, Csdl e Usl – al momento non sembra aver scalfito la caparbia volontà della maggioranza di proseguire con l’iter della riforma Igr ". Intanto, la maggioranza ieri ha sospeso la Commissione Finanze, riaggiornata a questo pomeriggio. "La maggioranza scricchiola – dicono da rete – è evidente il fallimento della proposta portata avanti da Gatti. Le migliaia di persone che hanno protestato in Piazza della Libertà durante lo sciopero generale, così come quelle che la sera hanno riempito la sala Montelupo all’incontro pubblico organizzato dall’opposizione, hanno lanciato un messaggio inequivocabile al governo: la pseudo riforma Igr va ritirata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riforma fiscale, nuovo sciopero