Rifiuti incontro informativo per i residenti del centro storico
Il prossimo 30 settembre alle ore 20.45 presso il Padiglione Guidotti - Politecnico di Milano - ex macello - (entrata da via Scalabrini 113 oppure dall’ingresso dello Stradone Farnese) si terrà un incontro, promosso da Atersir Iren Ambiente e Comune, aperto ai Cittadini di Piacenza. L'incontro si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - incontro
Rifiuti, scatta la rivoluzione. Stasera l’incontro pubblico
Tariffa puntuale sui rifiuti, incontro con i cittadini
Raccolta dei rifiuti, incontro informativo di Iren a Marsaglia
Piana degli Albanesi Hora e Arbëreshëvet. . 24 Settembre 2025 ore 17,00 INCONTRO PUBBLICO SUL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI Siamo in Aula Consigliare del comune di Piana degli Albanesi, ripresa trasmissione. Prep - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta differenziata, incontro a San Nicolò per i residenti di Rottofreno - Il Centro Culturale di via Dante Alighieri a San Nicolò ospiterà l’incontro pubblico promosso da Comune di Rottofreno, Iren e Atersir per illustrare ai ... Da piacenzasera.it
Alghero, rifiuti nell'agro: residenti in allarme per la novità del "porta a porta" - La gestione dei rifiuti nelle zone rurali è stato l’argomento al centro dell’incontro che si è tenuto martedì presso la sede istituzionale di Villa Maria Pia. Lo riporta unionesarda.it