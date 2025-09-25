Rifiuti in via Brasa | Qui il degrado non è imputabile solo alla cittadinanza

Palermotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo in tanti ad essere cittadini virtuosi con senso civico. "Mi rifiuto" di credere che a Palermo la causa del degrado sia solamente imputabile alla cittadinanza. Spero che queste immagini in via Brasa 42, zona di transito per giovani studenti dell'adiacente Università, nonché tappa obbligata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rifiuti - brasa

rifiuti via brasa degradoTeverola. Alta concentrazione di polveri sottili, rifiuti abbandonati in strada, degrado - La situazione ambientale di Teverola, territorio che ospita un'area di insediamenti produttivi nel centro ... Segnala ilmattino.it

rifiuti via brasa degradoVia Lenza sommersa dai rifiuti, la voce dei residenti contro il degrado foto - Cumuli di immondizia abbandonati a ridosso della fontana e del centro sportivo Verdoliva: chiesto l'intervento del Comune ... catanzaroinforma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Via Brasa Degrado