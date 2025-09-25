Rifiuti | Eda Caserta pubblica la gara per lo smaltimento
Tempo di lettura: 2 minuti L ‘EDA Caserta, Ente d’ambito individuato dalla legge regionale come il soggetto regolatore a livello provinciale dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, dall’impiantistica alla raccolta, ha pubblicato il primo bando di gara da quasi 160 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti differenziati nei comuni del Casertano; l’affidamento sarà di quattro anni. Un risultato importante che fa seguito all’approvazione nel marzo scorso da parte del Consiglio dell’EDA Caserta del Piano industriale e del Piano Economico-Finanziario (PEF). Entro fine novembre verrà poi pubblicata l’altra e più cospicua gara per la raccolta dei rifiuti ma anche per la realizzazione e la gestione di alcuni impianti, come quelli per l’umido, che avrà un valore di circa 2,5 miliardi di euro, visto che affiderà il servizio per tutti i 104 Comuni della provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
