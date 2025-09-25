Rieti dipendente comunale timbra il cartellino ma poi va al bar e a fare shopping | arrestato

Il sindaco del municipio della Sabina era stato costretto ad appaltare a terzi le mansioni del lavoratore assenteista. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

