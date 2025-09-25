Rieti blitz nei boschi di Fonte Colombo | arrestato 21enne con droga e armi
Arrestato un 21enne marocchino nei boschi di Rieti per spaccio, detenzione di armi e resistenza. Operazione della Polizia dopo le segnalazioni dei cittadini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Rieti, blitz nel bosco: giovane sorpreso in un bivacco con droga, contanti e un coltello pronto all’uso
