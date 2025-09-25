Rieti arrestato dipendente comunale assenteista
(LaPresse) La Guardia di Finanza di Rieti ha arrestato in flagranza di reato un dipendente di un comune della provincia, con l’abitudine di timbrare quotidianamente il cartellino marcatempo, per poi abbandonare sistematicamente il posto di lavoro e dedicarsi a questioni private. L’operazione, denominata “Timbra e scappa”, è il risultato di una minuziosa attività investigativa eseguita con tecniche tradizionali, (quali pedinamenti e appostamenti), in seno alla quale sono stati documentati e filmati una serie di comportamenti reiterati e fraudolenti. Durante l’assenza dal lavoro, il dipendente comunale andava al bar, a fare shopping, a passeggio per il paese e rientrava a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: rieti - arrestato
