Rieti arrestato dipendente comunale assenteista

Lapresse.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Rieti ha arrestato in flagranza di reato un dipendente di un comune della provincia, con l’abitudine di timbrare quotidianamente il cartellino marcatempo, per poi abbandonare sistematicamente il posto di lavoro e dedicarsi a questioni private. L’operazione, denominata “Timbra e scappa”, è il risultato di una minuziosa attività investigativa eseguita con tecniche tradizionali, (quali pedinamenti e appostamenti), in seno alla quale sono stati documentati e filmati una serie di comportamenti reiterati e fraudolenti. Durante l’assenza dal lavoro, il dipendente comunale andava al bar, a fare shopping, a passeggio per il paese e rientrava a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

rieti arrestato dipendente comunale assenteista

© Lapresse.it - Rieti, arrestato dipendente comunale assenteista

In questa notizia si parla di: rieti - arrestato

Spaccia cocaina cotta a Rieti, 19enne arrestato: quanti contanti nascondeva nei calzini

Rieti, arrestato 19enne tunisino per spaccio di crack a Roma

Si finge il figlio di un'87enne di Rieti e si fa pagare migliaia di euro di utenze domestiche, arrestato

rieti arrestato dipendente comunaleArrestato per assenteismo un dipendente del comune di Rieti - L'uomo era sotto osservazione da tempo, ed è stato arrestato in flagranza, colto sul fatto dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Rieti, ieri mattina quando le fiamme gialle lo hanno ... Da rainews.it

rieti arrestato dipendente comunaleRieti, arrestato dipendente comunale assenteista: timbrava e scappava dal lavoro - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti hanno arrestato in flagranza di reato un dipendente comunale della provincia, noto per la sua abitudine di timbrare quotidianamente ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rieti Arrestato Dipendente Comunale