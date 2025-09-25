Rieti arrestato dipendente comunale assenteista | timbrava e scappava dal lavoro
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti hanno arrestato in flagranza di reato un dipendente comunale della provincia, noto per la sua abitudine di timbrare quotidianamente il cartellino marcatempo per poi allontanarsi sistematicamente dal posto di lavoro per motivi privati. L’operazione, denominata “Timbra e Scappa”, è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria ed è il risultato di una dettagliata attività investigativa basata su pedinamenti, appostamenti e tecniche tradizionali, durante la quale sono stati documentati e filmati comportamenti reiterati e fraudolenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
