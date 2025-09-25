Riemerge la questione cattolica
Puntualmente, di tanto in tanto, come un fiume carsico, riemerge la cosiddetta questione cattolica e si riapre il dibattito sull’unità di quella galassia di movimenti, associazioni che ruotano intorno a questo mondo. Certo ormai nessuno più si azzarda a proporre una convergenza sul piano politicopartitico, ma c’è ancora qualcuno che ipotizza un’azione comune sul piano . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: riemerge - questione
Una spada del XII secolo riemerge dal campo di battaglia di Fornham Nel cuore del Suffolk, in un luogo che oggi appare tutt’altro che bellico – un tranquillo campo da golf – è riemerso dal terreno un frammento autentico di Medioevo. Una spada del XII secolo, - facebook.com Vai su Facebook
Riemerge la questione cattolica; La questione cattolica? Non esiste (di G. Merlo).