Ridurre il dolore senza ostacolare la guarigione | la scoperta dell’Università di Firenze
L'infiammazione provoca dolore, ma è necessaria affinché il nostro organismo sia in grado di curarsi. E se fosse possibile guarire con minor sofferenza?Un team di ricercatori del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) ha guidato una ricerca svolta in collaborazione con la New York University.
Kate Middleton, che ha provato l'agopuntura per ridurre il dolore durante le sue cure per il cancro. L'efficacia spiegata dall'esperto
Dolori articolari o muscoli affaticati possono rallentare le tue giornate. Al Poliambulatorio Santa Lucia puoi conoscere la #magnetoterapia, un trattamento non invasivo che aiuta a ridurre dolore e infiammazione, stimolare la rigenerazione dei tessuti e miglior
Ridurre il dolore senza ostacolare la guarigione: la scoperta dell'Università di Firenze - L'infiammazione provoca dolore, ma è necessaria affinché il nostro organismo sia in grado di curarsi.
Alimentazione sana riduce il dolore cronico anche senza perdita di peso - Mangiare sano non solo aiuta a prevenire malattie a lungo termine, ma può ridurre anche il dolore cronico.